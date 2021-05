Corona-Hilfen verhinderten 2020 viele Firmenpleiten

Die Zahl der Firmenpleiten ist in Westeuropa im Vorjahr wegen der Corona-Wirtschaftshilfen fast überall gesunken. In Österreich gab es mit einem Rückgang von 40,7 Prozent gegenüber 2019 das größte Minus.

Ein Plus gab es in Westeuropa - die 15 "alten" EU-Staaten plus Norwegen und Schweiz - nur in Irland (1,2 Prozent). Geringe Rückgänge verzeichneten Portugal (-1,4 Prozent) und Schweden (-1).

Firmenpleiten 2020 vergleichsweise stark zurückgegangen

Wegen der vielen Wirtschaftshilfen bis hin zu krisenbedingten Änderungen im Insolvenzrecht spiegelt die Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen in Europa nicht die wahre wirtschaftliche Situation vieler Branchen und Unternehmen wider, bekräftigte die Creditreform am Donnerstag. Die Folgen der Corona-bedingten Verwerfungen dürften in der Gesamtheit erst in den kommenden Jahren sichtbar werden, so die Kreditschützer.