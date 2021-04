Corona-Hilfen: Hahn zu Gesprächen bei Van der Bellen und Kurz

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn ist am Freitag zu Gesprächen über die Corona-Hilfen aus dem EU-Wiederaufbaufonds in Wien eingetroffen.

Gespräche über EU-Wiederaufbaufonds

Im Vordergrund der Unterredung stehe vor allem der 750 Milliarden Euro schwere EU-Wiederaufbaufonds "Next Generation EU", hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei. Darüber hinaus sollen auch aktuelle Herausforderungen jenseits der aktuellen Krise, vor allem Europas Stellenwert im weltpolitischen Gefüge, Thema sein. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es, Themen seien der Corona-Wiederaufbau und der "grüne Übergang" sowie Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz und die Türkei-EU Beziehungen. Auch die Situation am Westbalkan soll angesprochen werden, hieß es aus dem Umfeld des EU-Kommissars.

Ende der Einreichungsfrist am Freitag

Am Freitag endet die Frist zur Einreichung der nationalen Wiederaufbaupläne in Brüssel. Österreich hat Mitte April seinen Plan für Projekte im Umfang von 4,5 Milliarden Euro im Rahmen des europäischen Wiederaufbaufonds eingereicht. Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten hat die Bundesregierung die Details ihres Wiederaufbauplans allerdings noch nicht veröffentlicht. Es wird davon ausgegangen, dass rund 3,5 Milliarden Euro an EU-Zuschüssen für die Projekte fließen werden.