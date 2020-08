Corona-Hilfe nun auch für Imbissstände

Am Dienstag wurde die sogenannte "Würstelstand-Verordnung" unterzeichnet. Dadurch profitieren nun auch kleinere Betriebe von der Corona-Hilfe.

Das Wirtshaus-Paket umfasst finanzielle Unterstützung für die heimische Gastronomie in Höhe von 500 Millionen Euro. Eine der enthaltenen Maßnahmen ist die Pauschalierung für Gastronomiebetriebe, die Pauschalierungsgrenze wird dabei von 255.000 Euro auf 400.000 Euro Jahresumsatz erhöht. Die "Würstelstand-Verordnung" wurde am 4. August unterzeichnet und wird am Folgetag veröffentlicht.

"Würstelstand-Verordnung" beschlossen

Die Pauschalierung ist Teil des im Juni im Parlament beschlossenen Wirtshaus-Pakets in Höhe von 500 Millionen Euro. Das Paket beinhaltet eine Senkung der Steuer auf nichtalkoholische Getränke in Wirtshäusern auf fünf Prozent bis Ende 2020. Durch eine Erhöhung der Mobilitätspauschale von zwei auf sechs Prozent für Gasthäuser in Gemeinden bis 5.000 Einwohner und vier Prozent für Gasthäuser in Gemeinden bis 10.000 Einwohner wird es außerdem steuerliche Entlastungen für Dorfwirtshäuser geben.