Corona-Gipfel im Kanzleramt in Wien gestartet

Die Regierung präsentiert am Mittwoch ein neues Corona-Maßnahmenpaket. In der Früh trafen die Landeshauptleute sowie Experten im Kanzleramt ein, um letzte Abstimmungen vorzunehmen.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sprach im Vorfeld von einem Stufenplan, der in Abhängigkeit von der Auslastung der Intensivbetten aktiviert werden soll. Differenziert werden soll dabei zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Beratungen zu neuen Corona-Maßnahmen im Kanzleralmt in Wien

Die Beratungen zum Corona-Maßnahmenpaket im Kanzleramt starteten am Mittwoch um 8.30 Uhr, bereits um 10 Uhr sollen die Maßnahmen in einem Pressestatement präsentiert werden.

Wiens Bürgermeister Ludwig will strengere Corona-Regeln

Einmal mehr kritisch äußerte sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei seinem Eintreffen. Die Situation sei eine ernste, es müsse ein konsequentes Paket geschnürt werden. Gefragt, ob die Schritte zu spät kommen, verwies Ludwig darauf, dass Wien früher schärfere Schritte (etwa bei der Maskenpflicht) als Rest-Österreich gesetzt hatte. "Die Pandemie ist nicht vorbei, vor allem für die Ungeimpften - und es ist zynisch, zu sagen, die soll man durchseuchen" - denn das würde viel Leid verursachen. Zum geplanten "Stufenplan" betonte Ludwig, dass man in Wien schon lange auf die Auslastung in den Intensivstationen schaue. Es gelte jetzt, auf den Ernst der Situation einzugehen, auf die Experten und Intensivmediziner zu hören und auf die Mitarbeiter in der Pflege.