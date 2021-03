Corona-Gesetze - Kritik der Volksanwaltschaft

Immer mehr Kritik am neuen Corona-Gesetz: Nun beanstandet auch die Volksanwaltschaft den neuen Entwurf zum Epidemiegesetz und COVID-19-Maßnahmengesetz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

In der Begutachtungsstellungnahme befürchtet Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) durch den neuen Veranstaltungsbegriff "skurrile" Ergebnisse in der Praxis, außerdem zweifelt er an der Verfassungskonformität der neuen Grundlage für Ausgangsverbote. Auf der Parlamentshomepage waren indes tausende Stellungnahmen zum Entwurf zu finden.