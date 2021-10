Corona-Gegner demonstrierten am Nationalfeiertag in Wien

Der Nationalfeiertag hat am Dienstag auch die Corona-Gegner auf den Plan gerufen. Im Wiener Resselpark vor der Karlskirche demonstrierten mehr als 2.000 Personen nach einem Marsch Richtung Innenstadt.

Aber auch an anderen Stellen in Wien gab es kleinere Versammlungen. Ausschreitungen oder andere Vorfälle gab es bis zum Nachmittag keine.

Demo der Corona-Gegner in Wien

Rund 1.700 Teilnehmer bei Corona-Demo in Wien

Laut Polizei waren rund 1.700 Teilnehmer gegen 14 Uhr auf den Karlsplatz gezogen, allerdings kamen noch etliche Teilnehmer im Laufe der Zeit hinzu. Geschwenkt wurden am Nationalfeiertag sowohl österreichische als auch deutsche Flaggen. Auch einige Vertreter der Neonazi-Szene nahmen in einschlägiger Kleidung an der Demonstration teil.