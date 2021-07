Corona: "Gangnam Style" wird in Südkorea als mögliche Bedrohung gesehen

Der Song "Gangnam Style" des Musikers Psy stellt mit Blick auf Corona eine Bedrohung dar: Das ist die Position von südkoreanischen Behörden.

Neue Regeln zum Infektionsschutz in der Hauptstadt Seoul verbietet es den Fitnessstudios, beim Gruppentraining Musik mit einem Tempo von mehr als 120 Schlägen pro Minute (beats per minute, bpm) zu spielen. Der Welthit "Gangnam Style" von 2012 hat das rasante Tempo von 132 bpm.

Seoul: "Gangnam Style" von Verbot betroffen

Corona-Regeln in Seoul spielen für Fitnessstudios eine Rolle

Angesichts gestiegener Infektionszahlen treten in dieser Woche in Südkorea verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Unter anderem werden die Geschäftsöffnungszeiten und die erlaubten Teilnehmerzahlen an Versammlungen gekürzt. Generell dürfen die Geschäfte - und auch die Fitnessstudios - jedoch offen bleiben.