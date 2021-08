Corona-Frust führte zu Hasspostings: Wiener verurteilt

Ein Mann aus Wien ist am Mittwoch vor einem Gericht in Klagenfurt gestanden. Der 33-Jährige soll auf der öffentlichen Facebook-Seite des früheren Kärntner Landtagsabgeordneten Martin Rutter einen Mord-Aufruf getätigt haben.

Verfassungsschutz im Einsatz

Es müsse eine Revolution geben, es werde sich nur etwas ändern, wenn jeder einzelne die Arbeit niederlege. Das werde aber nicht passieren, weil es lauter Feiglinge und Rückgratlose gebe. Seine Schlussfolgerung: "Wir brauchen gezielte Anschläge auf Politiker." Er wurde rasch ausgeforscht, erhielt Besuch vom Verfassungsschutz und das Verfahren nahm seinen Lauf. Er schrieb einen Brief an die Staatsanwaltschaft, in dem er sich wortreich entschuldigte. Staatsanwalt Stefan Engelbert würdigte das Geständnis, das er nicht unbedingt erwartet hatte. Der Angeklagte entschuldigte sich noch einmal.