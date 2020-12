Corona-Folgen: AMS mit Budget von bis zu 3 Mrd. Euro

Das Arbeitsmarktservice (AMS) bekommt 2021 ein Förderbudget von 4,5 Mrd. Euro. Davon entfallen jeweils ein Drittel auf Corona-Kurzarbeit, das "normale" Budget und eine Reserve für den Fall, dass die Corona-Kurzarbeit noch aufgestockt werden muss.

Im Grundbudget sind unter anderem auch 428 Millionen Euro für Aus- und Weiterbildungen im Rahmen der Corona-Joboffensive vorgesehen, teilte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Mittwoch nach dem AMS-Verwaltungsrat mit.

AMS-Budget für 2021 beschlossen

Mit dem am Mittwoch beschlossenen Budget und den festgelegten arbeitsmarktpolitischen Zielen sei das AMS "gut vorbereitet, um Arbeitsplätze zu sichern und offene Stellen zu besetzen. Dem AMS steht mehr Geld denn je für aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung", so Aschbacher in der Aussendung.