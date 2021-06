Corona: Fiskalrat bezüglich Defizit zuversichtlicher als Blümel

Der Fiskalrat legt im Hinblick auf das Defizit mehr Zuversicht an den Tag als Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Dessen Voraussage ist pessimistischer als die Zahlen, die vom Fiskalrat-Boss vorgestellt wurden.

Fiskalrat checkt Einhaltung von Budgetvorgaben

"Wir müssen mittel- bis langfristig die Schuldenquote wieder runterbringen. Wir brauchen einen gut vorbereiteten und konjunkturgerechten Rückzug aus der staatlichen Intervention", sagte Badelt bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Der scheidende Leiter des Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) leitet seit Mitte Mai den Fiskalrat, der die Einhaltung der Budgetvorgaben der EU in Österreich überprüft. Er werde seine neue Rolle "durchaus extensiv nutzen", kündigte Badelt an. Zusätzlich zu den zwei jährlichen Berichten will er auch Einschätzungen zur finanzpolitischen Lage und entsprechende Analysen liefern.