Corona Fake News: Was glauben die Wiener?

Zum Coronavirus sind auch viele Fake News im Internet zu finden. VIENNA.at hat sich unter den Wienerinnen und Wienern umgehört, welche Nachrichten sie glauben oder nicht glauben.

Die Falschmeldungen rund um das Coronavirus gehen laut Expertin Ingrid Brodnig wieder zurück. Gerade die Anfangsphase war aber turbulent: Bevor die Regierung die Ausgangssperren bekannt gab, kursierten allerlei Behauptungen und Kettenbriefe über WhatsApp. Und die ersten Tage waren besonders angespannt. Es kam nicht nur zu Hamsterkäufen, sondern es verbreiteten sich Falschmeldungen, was gegen das Virus angeblich helfen würde. Von Vitamin-C, über warmes Wasser bis hin zu Ingwer als Heilmittel gab es alle möglichen unbelegten Gesundheitstipps. Dann machten Videos die Runde, die oftmals ein harmloses Bild des Virus zeichneten oder auch veraltete, niedrige Zahlen über Infizierte verbreiteten.

Das waren oft keine richtigen Falschmeldungen - sondern eher meinungslastige Videos, die wichtige Aspekte nicht beleuchten oder im Widerspruch zu den offiziellen Einschätzungen der Gesundheitsorganisationen wie Robert-Koch-Institut oder WHO stehen. Und ebenso kamen weitere Verschwörungstheorien auf - von Menschen, die das Bargeld bedroht sehen, die gegen Impfungen sind oder die an eine große globale Verschwörung glauben. Eine Untersuchung des Reuters Institute der Universität Oxford, die Menschen in neun Ländern befragte, kam zum Ergebnis, dass rund jeder Dritte irreführende Behauptungen über das Coronavirus sah.