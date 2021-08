Corona-Fälle in steirischer Disco und Therme

In der oststeirischen H2O-Therme und in der Hartberger Disco "Excalibur" wurden nun Corona-Fälle vom Wochenende bekannt. Die Behörden rufen Besucher dieser Einrichtungen zur Vorsicht auf.

Zum mittlerweile dritten Mal gab es in der Hartberger Diskothek "Excalibur" in der Oststeiermark einen Corona-Infektionsfall: Gäste, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in dem Nachtlokal in Greinbach waren, sollen laut Behörde ihren Gesundheitszustand beobachten und sich einem freiwilligen PCR-Test unterziehen.