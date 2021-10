Wieder ein leichter Rückgang bei den Corona-Fällen in Traiskirchen.

Corona-Fälle in Erstaufnahmestelle Traiskirchen rückläufig

In der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden) ist die Zahl der Corona-Fälle weiter rückläufig. 81 und somit um drei weniger als am Vortag wurden am Freitag gezählt.

Der Cluster in der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) vergrößerte sich nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) auf 14 Infizierte (plus zwei).

Neu hinzugekommen sind Hotspots im Zusammenhang mit einer Seminarveranstaltung im Bezirk Melk und mit einer Reisegruppe im Bezirk Korneuburg. Gezählt wurden hier elf bzw. neun Infektionen.