Corona-Fälle in Eggenburger Schlachtbetrieb: 244 Mitarbeiter abgesondert

Mehrere Mitarbeiter eines Schlachtbetriebs in Eggenburg sind mit dem Coronavirus infiziert. 244 Personen wurden deswegen abgesondert.

In einem Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn) sind 29 Personen mit dem Coronavirus infiziert worden. Zunächst war am Rande eines Pressetermins in St. Pölten von 24 positiven Fällen die Rede gewesen.