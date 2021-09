Corona-Fälle in Asylzentren in NÖ weiter gestiegen

Die Fallzahlen der Coronainfektionen in Asylzentren in Niederösterreich ist weiter gestiegen. Neun Personen haben sich zudem nach einer Familienfeier im Bezirk Lilienfeld infiziert.

Die Zahl der Corona-Infektionen in zwei Asylbetreuungsstellen in Niederösterreich ist am Samstag gestiegen. Aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wurden für Traiskirchen (Bezirk Baden) 92 Fälle gemeldet, und damit um fünf mehr als am Freitag. Im Erstaufnahmezentrum Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gab es mit 17 Infizierten um vier mehr als am Vortag.