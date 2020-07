Corona-Experte Allerberger: Virus wohl nicht auszurotten

Laut Ages-Experte Franz Allerberger wird uns das Coronavirus noch lange begleiten und womöglich gar nicht auszurotten ist. Der Mediziner glaubt, "dass uns im Herbst etwas blühen wird".

"Ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass das Virus auszurotten ist." Das sagte Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit (Ages), am Montag im ORF-Ö1-Mittagsjournal, zur Entwicklung der Lage in der Corona -Pandemie in Österreich. Er glaube, "dass uns im Herbst etwas blühen wird", das genauso häufig wie Grippe und andere Winterinfekte sei.

Rückkehrer aus dem Westbalkan brachten Virus nach Oberösterreich

Allerberger wies darauf hin, dass der Virus-Cluster in Oberösterreich vermutlich von Reise-Heimkehrern aus Staaten des Westbalkans eingebracht worden sei. Er wies auch auf "winterähnliche" Betriebsverhältnisse in Fleischverarbeitungsunternehmen hin. So dürfen die Temperaturen in Fleischzerlegungsbetrieben nicht mehr als zwölf Grad betragen.