Corona: Erste Handyshops schließen bereits

Wegen der Corona-Krise schließen bereits die ersten Handyshops von A1 und Magenta. Vorerst sind nur kleine Filialen mit wenig Kundenfrequenz betroffen.

Netze weiterhin stabil

Magenta-Chef Andreas Bierwirth verwies heute auf die Renaissance der Sprachtelefonie: "Wir haben in den vergangenen Tagen All-Time-Highs vor allem in der Sprachtelefonie und auch ein Wachstum in der Datennutzung gesehen. Die Telefonie hat sich in der Arbeitszeit verdoppelt, die Internetnutzung ist um etwa 40 Prozent gestiegen."