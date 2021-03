Corona-Erkrankungen bei Unter-25-Jährigen nehmen zu

Laut aktuellen Zahlen der AGES wird das Coronavirus immer mehr zu einem Problem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren.

Rund 30 Prozent der Neuinfizierten noch keine 25 Jahre alt

In Prozentanteilen machten die 15-bis 24-Jährigen in der Vorwoche 15,3 Prozent aller Infektionen aus, was in absoluten Zahlen 3.230 Fälle waren. 11,5 Prozent bzw. 2.440 Fälle waren es bei den Fünf- bis 14-Jährigen, 2,6 Prozent bzw. 543 Fälle bei den unter Fünfjährigen.