Corona-Daten: Forscher weiter im Blindflug unterwegs

Welche Berufsgruppen stecken sich am ehesten mit Corona an, welche Vorerkrankungen und Medikamente wirken sich auf die Krankheit aus? Österreichs Forscher wissen es nicht - weil sie keinen Zugang zu den Daten haben.

Forderungen seit einem Jahr

Wissenschafter fordern seit einem Jahr erfolglos Zugang zu Gesundheitsdaten, um den Einfluss bestimmter Vorerkrankungen und Medikamente auf den Krankheitsverlauf zu erforschen. Die Ampelkommission hat die Verknüpfung der Gesundheitsdaten mittels Personenkennzeichen zuletzt in ihren Forderungskatalog aufgenommen. So soll unter Einbindung der Krankenhausdaten der Länder geprüft werden, inwiefern (Re)Infektionen zu schweren Krankheitsverläufen führen. Aber auch der "sozioökonomische Status" der Erkrankten (also etwa Beruf, Einkommen und Bildung) soll pseudonymisiert ausgewertet werden.

Welche Berufe stecken sich eher mit Corona an

Damit könnte geklärt werden, ob in bestimmten Branchen ein höheres Ansteckungsrisiko herrscht, wie Komplexitätsforscher Klimek gegenüber der APA sagt. Beispielsweise argumentieren Vertreter der Wirte gerne damit, dass seit der Öffnung in Vorarlberg keine einzige Corona-Infektion in einem Lokal registriert wurde. Dabei liefern internationale Studien sehr wohl "eindeutige Belege" für Ansteckungen in Gastronomiebetrieben, wie Klimek mit Verweis auf Norwegen betont.