Corona-Daten: Anschober sieht Probleme behoben

Laut Gesundheitsminister Anschober sollten die Daten-Probleme bei den Corona-Zahlne nun behoben sein. In den vergangenen Tagen hatten die Bundesländer massive Probleme beim Einmelden der Zahlen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) geht davon aus, dass die in den vergangenen Tagen aufgetretenen Probleme mit den Corona-Daten behoben wurden. Mehrere Länder hatten von massiven Schwierigkeiten beim Einmelden neuer Erkrankungen berichtet. "Die Nachricht heute Früh war, dass das erledigt ist und wieder zu 100 Prozent funktionieren sollte", sagte Anschober bei einer Pressekonferenz. Am Donnerstag soll es demnach aber noch zu "Nachmeldungen" kommen.

Bundesländer hatten zuletzt massive Probleme

Die Bundesländer hatten zuletzt von massiven Probleme bei der Einmeldung neuer Covid-Infektionen ins "Epidemologische Meldesystem" (EMS) berichtet. Das ist jenes Register, in dem alle Personen erfasst werden, bei denen eine anzeigepflichtige Krankheit festgestellt wird. Hier konnten die Länder zuletzt tausende schon am Mittwoch bekannte Testergebnisse erst am Donnerstag einmelden, weshalb die Statistik der Neuinfektionen massiv verzerrt wurde.