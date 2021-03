Corona-Dashboard nun mit Impfplan und Anmeldung

Im Dashboard des Gesundheitsministeriums zur Coronavirus-Schutzimpfung wird ab sofort nicht mehr nur der Impffortschritt in Österreich dargestellt, sondern auch der nationale Impfplan und die Anmeldeplattformen der Bundesländer integriert.

Die neue Version ist bereits online, gab das Ministerium am Mittwoch bekannt. "Das Impf-Dashboard schafft die größtmögliche Transparenz, was die Corona-Schutzimpfung betrifft. Hier kann jede Bürgerin und jeder Bürger tagesaktuell nachvollziehen, wo wir bei der Corona-Schutzimpfung aktuell liegen", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Laut dem Minister sollen erfolgte Lieferungen und prognostizierte Liefermengen für die jeweilige Kalenderwoche zeigen, dass die nach Österreich gelieferten Dosen schnellstmöglich verimpft werden und das Impftempo mit höheren Liefermengen in den nächsten Wochen und Monaten nochmals stark ansteigen wird. "Mir sind größtmögliche Transparenz in der Corona-Pandemie und eine hohe Serviceorientierung für die Bevölkerung besonders wichtige Anliegen. Beides wird durch das Dashboard gut erreicht."