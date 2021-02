Corona-Cluster in Wien: Drei Schulen geschlossen

Die Coronavirus-Infektionszahlen in Wien steigen. Das ist allerdings nicht nur auf die steigenden Testzahlen zurückzuführen. Auch in den Schulen und Kindergärten der Stadt sind vermehrte Cluster aufgetreten.

Zwar ist die Zahl der täglichen Corona-Testungen in Wien in den vergangenen Wochen noch einmal massiv in die Höhe geschraubt worden, aber nicht nur daher rührt die steigende Zahl der neuen Fälle: "Es ist so, dass sich die Infektion wieder verstärkt verbreitet", sagte der Sprecher des Krisenstabes der APA.

Drei Volksschulen und vier Kindergärten in Wien gesperrt

Mittlerweile macht sich dies auch in den Bildungseinrichtungen bemerkbar. Derzeit sind drei Volksschulen und vier Kindergärten aufgrund erhöhten Infektionsgeschehens geschlossen. Neben der Volksschule in Hietzing sind nun auch Schulen in Penzing und Währing betroffen, bestätigte ein Krisenstab-Sprecher entsprechende Medienberichte von "Wien heute" und "Heute". In der Volksschule in Penzing wurden im Zuge des Screenings neun positive Fälle unter dem Lehrpersonal und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern entdeckt. Aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens wurde die Einrichtung behördlich geschlossen.