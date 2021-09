Corona-Cluster in Traiskirchen weiter gewachsen

Die Gesamtzahl der Coronainfektionen im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen ist auf 87 gestiegen. Andere Cluster in Niederösterreich sind weitgehend stabil.

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Freitag gestiegen. Gemeldet wurden aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 87 Fälle und damit um 17 mehr als am Donnerstag. Im Erstaufnahmezentrum Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) gab es 13 positiv Getestete, was keine Veränderung bedeutete. Durchwegs stabil zeigten sich auch die weiteren Cluster im Bundesland.