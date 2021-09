Corona-Cluster in Traiskirchen übersteigt 100 Fälle

Im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen im Bezirk Baden sind am Freitag erstmals mehr als 100 Corona-Infektionen gemeldet worden.

108 positiv Getestete waren ein Plus um elf Fälle im Vergleich zum Vortag. In der Asylbetreuungsstelle Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 19 Infektionen verzeichnet, fünf weniger als am Donnerstag.