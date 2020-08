Corona-Cluster in St. Wolfgang: So kam es zu den Infektionen

Von den Corona-Infektionen in St. Wolfgang waren zum Großteil Hotel-Praktikanten betroffen. Die AGES hat untersucht, wo es zu den Ansteckungen kam.

Der wahrscheinliche Ort, an denen der Großteil der Übertragung stattgefunden hat, waren demnach zwei Nachtlokale, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums.

Cluster in St. Wolfgang mit bundesweit 107 Corona-Fällen

Es ließen sich 107 Ausbruchfälle identifizieren, darin seien vier mögliche Ausbruchsfälle inkludiert - 71 Fälle mit Wohnort in Oberösterreich, 15 mit Wohnort in Niederösterreich, zehn mit Wohnort in Salzburg, sieben mit Wohnort in Wien, zwei mit Wohnort in Burgenland und jeweils ein Fall mit Wohnort in der Steiermark und in Tirol.