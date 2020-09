Corona-Cluster in NÖ weiter angewachsen

Die Corona-Fälle rund um ein Wirtshaus, einem Nachtlokal und den Weinherbst sind weiter angestiegen.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in niederösterreichischen Clustern ist weiter gewachsen. So wurden fünf zusätzliche Erkrankte gemeldet, die an einem Dämmerschoppen in einem Wirtshaus im Weinviertel teilgenommen hatten. Hier wurden nun elf Fälle registriert, teilte ein Sprecher der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag mit.