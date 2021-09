Corona-Cluster in Niederösterreich wachsen weiter

Die Corona-Cluster in Traiskirchen, Schwechat und im Bezirk Scheibbs haben sich erneut vergrößert. Mittlerweile gibt es etwa 128 Fälle im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen.

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Montag erneut gestiegen. Gemeldet wurden 128 Fälle, sieben mehr als am Sonntag. Im Erstaufnahmezentrum Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden 21 positiv Getestete (plus drei) registriert, teilte das Büro der niederösterreichischen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Ebenfalls vergrößert haben sich die Cluster im Bezirk Scheibbs.