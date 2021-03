Corona-Cluster in JA-Stein: Volksanwalt leitet Prüfverfahren ein

Die Volksanwaltschaft hat ein amtswegiges Prüfverfahren zu den Coronavirus-Häufungsfällen in der Justizanstalt Stein eingeleitet.

Damit will man "sicherstellen, dass ausreichend Maßnahmen gesetzt wurden, um eine weitere Ausbreitung des Clusters zu verhindern", erklärte Volksanwalt Werner Amon in einer Aussendung. Am Donnerstag wurden laut dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 28 Fälle in der Justizanstalt gemeldet, um zwei weniger als am Mittwoch.