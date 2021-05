"Corona-Bonus" für Ärzte und Pflegekräfte weiter ausständig

Im Vorjahr hat die Regierung den Ärzten und Pflegekräften, die sich in Krankenhäusern um Covid-19-Erkrankte kümmerten, einen "Corona-Bonus" versprochen.

Die avisierte Sonderzahlung haben sie bisher nicht erhalten. Darauf angesprochen, teilte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Sonntag mit: "Unseres Wissens nach gibt es derzeit Überlegungen im Finanzministerium, wie ein Bonus aussehen könnte."

Auf APA-Anfrage hielt Mückstein fest: "Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler haben bei ihrem gestrigen Besuch im Pflegehaus St. Katharina auf das wichtige Thema der Verbesserung der Rahmenbedingungen im Bereich der Pflege hingewiesen." Außerdem merkte Mückstein an: "Die so wichtige Arbeit von Pflegekräften, insbesondere in vergangenen Jahr auch finanziell entsprechend zu würdigen, ist eine gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern."