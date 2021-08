Corona: Besucher-Minus bei Museen lag bei 75 Prozent

Die Zahlen, die Anfang 2021 zu den Bundesmuseen publiziert wurden, zeigten die Größe des Besucher-Minus aufgrund von Corona im Jahr 2020. Jetzt gibt es weitere Neuigkeiten.

Der Museumsbund Österreich veröffentlichte in Kooperation mit der Statistik Austria eine Vorerhebung der österreichweiten Museumsstatistik des Berichtsjahres 2020. Dabei zeigt sich ein Rückgang von 75 Prozent, nachdem die Zahlen in den Vorjahren stetig angestiegen waren.

Großteil der Museen stellten Zahlen bereit

Insgesamt lieferten 64,6 Prozent aller heimischen Museen Zahlen für die Erhebung. Nach dem Rekordwert von 20,6 Mio. Besuchen im Jahr 2019 rasselten die Besucherzahlen in dem von Lockdowns geprägten Jahr 2020 in den Keller. So wurden 2020 lediglich 6,4 Mio. Besuche verzeichnet, wobei die Bundeshauptstadt durch den Wegfall des Kulturtourismus besonders betroffen war, wie es in einer Aussendung heißt. Auch die Vermittlungsangebote gingen stark zurück (um 71,4 Prozent), allerdings wurden sie von jenen, die in die Museen kamen, stärker angenommen (15,5 Prozent im Vergleich zu 14,2 Prozent im Jahr 2019). Auch wurden 2020 deutlich weniger Ausstellungen eröffnet. Waren es 2019 noch 663 gewesen, verzeichnete man 2020 nur mehr 433 Ausstellungen, was einem Rückgang von 34 Prozent entspricht.