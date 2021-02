Corona-Beschaffungen: SPÖ beklagt fehlende Unterlagen

Die SPÖ klagt über fehlende Unterlagen im "kleinen Untersuchungsausschuss" zur Untersuchung der Corona-Beschaffungen der Regierung.

Lieferfrist noch nicht zu Ende

Leichtfried vermutet dagegen Verzögerungstaktik der Regierung. "Offenbar will man den Abgeordneten die Arbeit so schwer wie möglich machen und so wenig Zeit geben wie möglich, um die Unterlagen bis zu den ersten Minister-Befragungen Anfang März durchzugehen", kritisierte der SP-Vizeklubchef am Mittwoch in einer Aussendung. "Die türkis-grüne Regierung hat keinen Respekt vor dem Parlament und den Kontrollrechten und blockiert Transparenz, wo es geht."