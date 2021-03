Corona: Bereits 18 Fälle der Südafrika-Mutation in NÖ

Die südafrikanische Mutation des Coronavirus breitet sich in Niederösterreich weiter aus. Bereits 18 Personen haben sich damit im Bundesland infiziert.

In Niederösterreich sind weitere Fälle der südafrikanischen Coronavirus-Mutation registriert worden. Die Zahl der Ansteckungen mit der Variante erhöhte sich im Bundesland nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Dienstag auf 18.

Meiste Südafrika-Fälle im Bezirk Mödling registriert

Mit zwölf Fällen war laut einem Sprecher der Landesrätin der Bezirk Mödling am stärksten betroffen. Hier waren auch die ersten Fälle der Mutation vermeldet worden. Außerdem wurden drei Fälle im Bezirk Bruck an der Leitha sowie je eine Erkrankung in den Bezirken Tulln, Amstetten und Gänserndorf gemeldet.