Corona-Ansteckungsgefahr laut Drosten unabhängig vom Alter

Eine Corona-Studie des deutschen Virologen Christian Drosten scheint zu bestätigen, dass es eine ungefähr gleich große Infektiosität in allen Altersgruppen gibt.

Die Daten sind nun im Fachblatt "Science" erschienen: Der deutsche Virologe Christian Drosten hält an seiner Einschätzung zu einer Ansteckungsgefahr auch durch Kinder beim Coronavirus fest. "Mein anfänglicher Eindruck einer ungefähr gleich großen Infektiosität aller Altersgruppen hat sich bestätigt, nicht nur hier, sondern auch in anderen Studien", sagte der Berliner Coronaviren-Experte laut einer Mitteilung der Charité vom Dienstag.

Infektiosität laut Drosten-Studie eher unabhängig von Alter

Für die am Dienstagnachmittag publizierte Studie bestimmten Wissenschafter um Drosten für mehr als 25.000 Covid-19-Fälle die sogenannten Viruslasten, also die Menge des Viruserbguts in der PCR-Probe. "Die Erbgutkopien repräsentieren näherungsweise die Virusmenge im Rachen der Patienten und lassen daher Voraussagen über deren potenzielle Infektiosität zu", erklärte die Charité.