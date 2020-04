"Corona-Ampel" zeigt Entwicklung der positiv getesteten Corona-Fälle

Es wurde eine neue "Corona-Ampel" ins Leben gerufen. Diese zeigt die Entwicklung der positiv getesteten Corona-Fälle.

"Der Coronavirus scheint sich in die Sommerpause zu verabschieden." So interpretiert Public-Health-Experte Martin Sprenger die Entwicklung der positiv getesteten Corona-Fälle, die in der neuen "Corona-Ampel" des Complexity Science Hub Vienna visualisiert wird. Der Vergleich von Mitte April mit heute zeige, "dass die Anzahl der Bezirke ohne einen einzigen positiv getesteten Fall ständig zunimmt".