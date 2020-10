Corona-Ampel: Wien und 50 weitere Regionen vor Rot-Schaltung

Experten empfehlen der Corona-Ampel-Kommission angesichts der rasch ansteigenden Infektionszahlen die Rot-Schaltung von 51 weiteren Bezirken bzw. Regionen Österreichs. Auch Wien soll zum Hochrisikogebiet werden.

Die Corona-Ampel könnte am Donnerstag für weite Teile Österreichs auf Rot springen. Laut der Experten-Empfehlung an die Ampel-Kommission, die der APA vorliegt, werden 51 weitere Bezirke bzw. Regionen zur Rot-Schaltung vorgeschlagen.

Steigende Infektionszahlen: Keine einzige Region mehr grün

Auch Rot-Schaltung von ganz Österreich möglich

Darüber hinaus wird für dreizehn Regionen die Schaltung auf Orange vorgeschlagen: In Vorarlberg die Region Bregenzerwald-Kleinwalsertal, in Tirol der Bezirk Reutte. In Niederösterreich sind die Bezirke Scheibbs, Mistelbach, Horn und Hollabrunn für Orange vorgeschlagen, der Rest rot. In Kärnten lautet die Empfehlung, die Regionen Villach Stadt, Villach Land, Klagenfurt Land, St. Veit an der Glan und Feldkirchen auf Orange zu stellen. Rot wären im südlichsten Bundesland demnach Klagenfurt, Hermagor, Völkermarkt und Wolfsberg. Im Burgenland wäre alles rot bis auf Güssing und Neusiedl/See, hier lautet die Empfehlung Orange.