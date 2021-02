Corona-Ampel: Wien als erstes Bundesland orange

Erstmals seit Anfang November zeigt die Corona-Ampel auch eine andere Farbe als Rot. Die Corona-Kommission hat am Donnerstagabend beschlossen, Wien auf Orange zu schalten.

Corona-Kommission: Abstimmung über Bundesländer - Wien orange

Abgestimmt wurde am Donnerstagabend nicht über die Bezirke, die somit wie der Gesamtstaat rot bleiben, sondern nur - auf Antrag Wiens - über die Länder. Einhellige Zustimmung, Wien besser zu stellen, gab es nicht, aber immerhin eine Mehrheit. Die türkis-geführten Ministerien für Inneres und Bildung enthielten sich nach Angaben der APA ebenso wie das Kanzleramt.

Sieben-Tage-Inzidenzen in Österreich

Das Bundesland mit dem Bestwert, was die reine Fall-Inzidenz angeht, ist eigentlich aktuell das Burgenland vor Ober- und Niederösterreich. Bezieht man weitere Risikofaktoren ein, liegt Wien mit 65,6 am besten und damit schon recht nahe am Wunschwert der Regierung von 50.