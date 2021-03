Corona-Ampel: Weitere Anstiege bei Infektionen erwartet

Die Corona-Ampel-Kommission erwartet, dass sich der deutliche Anstieg bei den Coronavirus-Fallzahlen fortsetzt. Dabei herrscht schon jetzt mit Ausnahme Vorarlbergs "sehr hohes Risiko" und Österreich bleibt somit großteils rot.

Südafrika-Variante verbreitet sich nun auch in Oberösterreich und Wien

Corona-Ampel: Weiter "sehr hohes Risiko" in Österreich

So lag der Anteil der Infektionen mit einer N501Y-Mutation, was britische, südafrikanische und brasilianische Variante umfasst, in Vorarlberg nur bei 30,3 Prozent. Im Vergleich dazu sind diese ansteckenderen und vermutlich gefährlicheren Varianten im Burgenland schon zu 88,1 Prozent vertreten. Auch in Salzburg (78,9 Prozent) und Wien (72,3) sind diese Mutationen längst dominant.