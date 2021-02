Corona-Ampel: Vorarlberg als einziges Bundesland "Orange"

Die Coronazahlen im Westen Österreichs gehen zurück, der Osten wird immer mehr zur Problemzone. Die Ampel-Kommission schaltete daher Oberösterreich wieder auf Rot, Vorarlberg ist hingegen wieder auf Orange umgestellt worden.

Farbwechsel bei der Corona -Ampel. Oberösterreich ist heute von der zuständigen Kommission laut APA-Informationen von orange auf rot geschalten worden, dafür ist Vorarlberg erstmals seit Monaten orange. Schlecht sieht es aktuell vor allem im Osten aus. Sowohl in Wien als auch in Niederösterreich und im Burgenland ist man von einer Orange-Färbung nunmehr weit entfernt.

Inzidenz in Wien liegt bei 145

Die Bundeshauptstadt, die erst vorige Woche wieder in den roten Bereich gerutscht war, sieht die geforderte Inzidenz von unter 100/100.000 Einwohner aus weiter Ferne (145) und hat in den vergangenen beiden Wochen einen Zuwachs von 26 Prozent zu verzeichnen. In Niederösterreich ist das Plus mit 25 Prozent nur minimal geringer, im Burgenland mit 30 Prozent sogar höher.