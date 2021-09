Corona-Ampel: Tschechien setzt Österreich auf "rot"

Nach Deutschland und der Schweiz schaltet Tschechien auch Österreich und Kroatien auf der Corona-Einreiseampel auf rot. Ungeimpfte aus diesen Ländern müssen bei der Einreise einen neagtiven PCR-Test vorweisen.

Tschechien stellt die Corona-Einreiseampel für Österreich auf rot. Dies gelte ab Montag, teilte das Außenministerium in Prag am Freitag mit. Ungeimpfte Menschen aus diesen Ländern müssen bei der Einreise nach Tschechien einen negativen PCR-Test vorweisen und sich in Quarantäne begeben. Diese kann frühestens am fünften Tag mit einem zweiten negativen PCR-Testergebnis beendet werden.