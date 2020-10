Corona-Ampel: Sechs Bezirke auf Orange gestellt

Am Donnerstag wurden sechs Bezirke in Österreich von der Corona-Kommission auf Orange gestellt. In diesen Bezirken herrscht ein hohes Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus.

Ampelschaltung: Bei diesen Bezirken gab es Änderungen

Neusiedl am See im Burgenland, Sankt Pölten Stadt, Mistelbach und Scheibbs in Niederösterreich sowie Hallein in Salzburg wurden von Gelb auf Orange hochgestuft. Sieben Bezirke - Oberpullendorf und Oberwart im Burgenland, Villach Land in Kärnten, Sankt Pölten Land in Niederösterreich, Braunau am Inn und Schärding in Oberösterreich sowie Voitsberg in der Steiermark - haben nun eine mittlere Risikoeinschätzung statt einer geringen und sind daher von Grün auf Gelb gestellt worden.