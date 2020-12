Corona-Ampel: Österreich seit sechs Wochen auf rot geschaltet

Am Freitag hat die Corona-Kommission ihre Infikatoren zur Risikosinstufung für die derzeit gelfente Ampel-Schaltung in Österreich veröffentlicht.

In einzelnen Bezirken enorme Steigerungen bei Neuinfektionen



In einzelnen Bezirken wurden aber enorme Steigerungen verzeichnet. So gab es etwa im Kärntner Bezirk Hermagor ein Plus von 30 Prozent, in Deutschlandsberg in der Steiermark ein Plus von 27 Prozent, in Horn in Niederösterreich ein Plus von 22 Prozent und im oberösterreichischem Gmunden eines von 17 Prozent. Bei der risikoadjustierten Sieben-Tages-Inzidenz hat Kärnten den höchsten Wert mit 442,7 und Wien mit 154 den niedrigsten. Bei der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt Österreich gesamt bei 209,8. Den höchsten Wert hat das Bundesland Salzburg mit 325,9.