Corona-Ampel: Österreich bleibt rot, zusätzliche Maßnahmen gefordert

Angesichts der hohen Infektionszahlen in Österreich rät die Corona-Kommission der Politik, "möglichst zeitnah" zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, konkret bei den Ausgangsregeln und Betretungsverboten.

Die Corona-Kommission ist in ihrer Sitzung vom Donnerstagnachmittag zur gleichen Einschätzung wie in der Vorwoche gekommen: Das Infektionsrisiko ist im gesamten Land sehr hoch geblieben, damit wurde die Ampel wie in der Vorwoche für alle Bezirke, Bundesländer und das gesamte Land auf Rot gestellt.