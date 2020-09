Corona-Ampel: Die Maßnahmen bei "Orange"

Zeigt die Corona-Ampel in Österreich "Orange", bedeutet das ein "Hohes Risiko". Maßnahmen sind unter anderem erweiterter MNS-Schutz und eine Sperrstunde um 0.00 Uhr. Auch die Teilnehmerzahl von Veranstaltungen wird weiter beschränkt.

Die neu installierte Corona -Ampel hat in ihrer ersten Woche für vier Regionen die Farbe Gelb gezeigt. Die Ampel, die mindestens jeden Freitag aktualisiert wird, hat vier Farben: Grün, Gelb, Orange und Rot. Orange ist gleichzusetzen mit "hohem Risiko", wie das Gesundheitsministerium informiert.

In der Ampelfarbe Orange kann die epidemiologische Lage wie folgt beschrieben werden: hohe kumulative Sieben-Tages-Inzidenz relativ zur Bevölkerungsgröße der betrachteten Region; geringer Anteil an Fällen mit geklärter Quelle; erhöhtes Auftreten von Fällen ungeklärter Quelle; gehäuftes Auftreten von Clustern; Anteil lokaler Cluster überwiegt den Anteil von Clustern mit einem Reise-Zusammenhang; hohe Auslastung von Intensivbetten; geringe Testaktivität; erhöhte Anzahl positiver Tests.

Zeigt die Ampel Orange, wird die Sperrstunde auf 0.00 Uhr vorverlegt. Zu haushaltsfremden Personen ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Mund-Nasen-Schutz (MNS), außerdem beim Betreten von Lebensmittelgeschäften, Tankstellen, Banken, Post, Apotheken, Pflegeheimen, Kranken- und Kuranstalten, Arztpraxen, Ordinationen sowie anderen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialbereichs.

Ampel zeigt "Orange": MNS-Pflicht wird ausgeweitet

Mund-Nasen-Schutz ist bei Orange auch bei Kontakt mit Risikogruppen und für Gastro-Personal im Service vorgesehen sowie in allen öffentlichen Bereichen in geschlossenen Räumen (inklusive Gastronomie für Gäste außer am Essplatz). Im Freien gilt im Orange-Fall Maskenpflicht, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.