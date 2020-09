Corona-Ampel: Bedeutung der verschiedenen Farben im Kulturbereich

Auch im Kulturbereich bringt die neue Corona-Ampel zahlreiche potentielle Veränderungen mit sich. Was die Fraben bedeuten, erfahren Sie hier.

Überblick über Bedeutung der Farben im Kulturbereich

Bei gelber Ampel dürfen an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit zugewiesenen Sitzplätzen anstelle von 5.000 nur noch maximal 2.500 Personen teilnehmen. Mund-Nasenschutz ist dann auch auf dem Sitzplatz zu tragen. Gastronomieangebot in den Pausen ist nur gestattet, wenn durch das Präventionskonzept ein geringes Infektionsrisiko sichergestellt werden kann. Springt die Ampel auf Orange, liegt die neue Personenobergrenze bei 250, auch am Sitzplatz ist Maske zu tragen, Pausen sind nur noch ohne Gastroangebote möglich. Bei Ampelfarbe Rot sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen abgesehen etwa von Beerdigungen und Trauungen grundsätzlich untersagt. Gegebenenfalls könnten noch weitere Ausnahmen definiert werden.