Corona-Alarm nach Disco-Besuch in der Steiermark

Eine mit dem Coronavirus infizierte Person hat sich in der Nacht auf den 4. Juli in der Disco "Almenrausch" in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) aufgehalten. Die Behörden gehen derzeit von mehr als 900 möglichen Kontaktpersonen aus und starten einen öffentlichen Aufruf.

Neben der mit dem Coronavirus infizierten Person waren zum Zeitpunkt des Discobesuchs 380 weitere Gäste registriert.

Corona-Infizierte Person in Disco: Steiermark sucht nach Kontaktpersonen

Das Land Steiermark hat am Dienstag einen öffentlichen Aufruf gestartet, weil die Behörden von mehr als 900 möglichen Kontaktpersonen ausgehen. Sie wurden dringend gebeten, sich bei der Gesundheitsbehörde zu melden.

Besucher der Disco "Almenrausch" sollen sich testen lassen

Da sich bei den Besuchergruppen in der Diskothek oft nur eine Person registriert hat, könnte es über 900 Kontaktpersonen geben, so die Berechnungen. "Schützen Sie sich selbst und ihre Familie, ihre Freunde, aber auch Fremde, denen Sie zufällig begegnen könnten, in dem Sie sich schnellstmöglich unter 0316/ 877 6700 melden", appellierte Landessanitätsdirektorin Ilse Groß an die Besucher des Tanzlokals "Almenrausch" in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli. Es sei umso wichtiger, sich schnell zu melden und testen zu lassen, damit das gesundheitliche Risiko so gering wie möglich gehalten werden kann, betonte auch der Deutschlandsberger Bezirkshauptmann Helmut-Theobald Müller.

Die 380 registrierten Besucher erhalten automatisch vom Roten Kreuz eine Einladung zum PCR-Test.