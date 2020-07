Corona-Abstandsregel für Verkehrsanbieter große Herausforderung

Die heimischen Verkehrsanbieter können sich laut Experten nicht alleine um die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln kümmern. Vor allem Kunden sollen mehr Eigenverantwortung zeigen.

Die mit der Coronakrise einhergehenden Abstandsregeln stellen für das öffentliche Verkehrssystem eine Herausforderung dar. Verkehrsanbieter könnten jedoch nicht alleine für deren Einhaltung Sorge tragen, waren sich Verkehrsexperten bei einem Dialogforum der Gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (GSV) am Mittwoch einig. Kunden, Unternehmen und Wissenschafter müssten aktiv mithelfen.

Verkehrsanbieter appellieren an Eigenverantwortung der Fahrgäste

"Uns war klar, wir können nicht alles reglementieren. Als Verkehrsunternehmen können wir Hinweise geben und möglichst versuchen, Engstellen zu bereinigen", sagte Werner Baltram, Bereichsleiter für Strategische Planung bei den ÖBB. So habe man einige Bereiche, wo es zu eng geworden ist, gesperrt. Ohne eine Portion Eigenverantwortung der Kunden und Kooperation von Schulen und Unternehmen sei es jedoch nicht möglich, die Einhaltung der Abstände zu gewährleisten, meinte Baltram. So könnten Schulen unterschiedliche Beginnzeiten festlegen oder Unternehmen die Homeoffice-Tage ihrer Mitarbeiter regelmäßig rotieren, um Stoßzeiten in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu entspannen.