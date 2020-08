Corona: 81 Neuinfektionen am Montag in Österreich

Bisher gab es in Österreich 21.385 positive Testergebnisse auf das Coronavirus. Von Sonntag auf Montag waren es bundesweit 81.

Mit aktuellem Stand (3. August, 9.30 Uhr) sind österreichweit bisher 718 Personen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben, 19.063 sind wieder genesen. Derzeit seien 113 Personen in Krankenhausbehandlung, davon 21 auf Intensivstationen, teilte das Innenministerium am Montag mit.