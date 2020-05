Am Dienstag wurden in Wien 15 Neuinfektionen gemeldet.

Coroanvirus: Wien meldete 15 neue Fälle am Dienstag

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 15 Neuerkrankungen hinzugekommen. Damit steigt die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Coronavirus-Fälle am Dienstag auf 3.150

Das teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Dienstag in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr).