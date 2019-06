CopaBeach in Wien-Donaustadt startet in den Sommer

Bei perfektem Sommerwetter startet der neugestaltete CopaBeach in Wien in die Saison 2019 und lockt Badegäste und Erholungssuchende mit zahlreichen Angeboten.

Kostenloses Badeangebot am CopaBeach

“Urlaub in Wien, zum Nulltarif, das ist der neue CopaBeach, der mit der U1 bequem in nur sechs Minuten vom Stephansplatz zu erreichen ist. Meine Priorität bei der Neugestaltung waren Freiräume, an denen nicht konsumiert werden muss. Dazu gibt es Sandstrand, Grünflächen und unterschiedlichstes gastronomisches Angebot”, so Umweltstadträtin Ulli Sima.