Contact Tracing in Salzburg nach Corona-Fall im Team im Notbetrieb

Nachdem die Hälfte des 40-köpfigen Contact Tracing-Teams in der Stadt Salzburg nach einem positiven Coronatest einer Kollegin in Quarantäne ist, soll nun AGES-Mitarbeiter zur Unterstützung eingesetzt werden.

Nachdem das Contact Tracing in der Stadt Salzburg seit Dienstagnachmittag nur mehr im Notbetrieb erfolgen kann, sollen nun Mitarbeiter der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) das Team in Salzburg unterstützten.

Die dafür notwendige Schnittstelle zwischen AGES und Landessanitätsdirektion Salzburg soll so schnell wie möglich installiert werden, hieß es am Dienstag aus dem Gesundheitsministerium.

Mitarbeiterin im Team Covid-positiv: 20 Kollegen in Quarantäne

Am Nachmittag war bekannt geworden, dass eine Mitarbeiterin des 40-köpfigen Contact-Tracing-Teams positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Deshalb mussten etwa 20 Kollegen in Quarantäne und fallen in nächster Zeit aus, und das bei stark steigenden Fallzahlen. "Wir machen, was wir noch schaffen", sagte Karl Schupfer, Sprecher der Stadt Salzburg, gegenüber der APA.